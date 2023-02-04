إسلام آباد 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على مسلحين اثنين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات مع المسلحين في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأفادت مصادر أمنية اليوم، أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة من قوات الأمن بعملية تمشيط في المنطقة، حيث تعرضت لها عناصر إرهابية، ولكن تم التصدي للهجوم والقضاء على اثنين من المهاجمين.وأضافت أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.// انتهى //17:10ت م0061