إسلام آباد 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الاول مشروع توفير مواد إيوائية وحقائب شتوية للأسر الأشد ضعفا المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية لعام 2023م .حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الفريق إنعام حيدر ملك، وعدد من المسؤولين، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة إسلام آباد .وسيجري بموجب المشروع توزيع 15 ألف حقيبة تزن 190 طنًا تحتوي على المواد الإيوائية الأساسية، يستفيد منها 175 ألف فرد بواقع 15 ألف أسرة في ثمانية مناطق متضررة .وأوضح السفير نواف المالكي أن هذا المشروع يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - واستمرارا للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في باكستان منذ بدء كارثة الفيضانات العام الماضي، مضيفا أن هذه المساعدات تجسد حرص القيادة الحكيمة على الوقوف مع الشعب الباكستاني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن .من جانبه جدد رئيس الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية الفريق إنعام حيدر ملك الشكر والتقدير باسمه و نيابة عن الحكومة الباكستانية لقيادة وحكومة المملكة على الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه للمتضررين في باكستان، مشيرا إلى أن هذا الدعم جاء في الوقت المناسب حيث تواصل السلطات الباكستانية عملية إعادة التأهيل والإعمار في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد .وأشاد إنعام حيدر بالمشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية للمركز في بلاده، مفيدا أن فرق المركز متواجدة مع الفرق الحكومية الباكستانية في الميدان، ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع احتياجات المتضررين، ولهذا السبب تكون البرامج الإغاثية للمركز متوافقة مع الاحتياجات المحلية.وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساندة العمل الإنساني بالدول والشعوب المتضررة و المنكوبة في مختلف دول العالم، والإسهام في رفع معاناة المحتاجين أينما كانوا .// انتهى //17:30ت م0063