الخرطوم 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأكد سفير الاتحاد الأفريقي بالسودان، محمد بلعيش مواصلة الآلية الثلاثية في جهودها مشاوراته مع أطراف السلام غير الموقعة على الاتفاق الاطاري لإلحاقهم بالعملية السياسية.وقال السفير بلعيش فى تصريح صحفي اليوم : إن الآلية الثلاثية حريصة على أن تكون الحركات غير الموقعة على الاتفاق الإطاري جزء من التوقيع النهائي للعملية السياسية.وأضاف، أن الهدف من انعقاد مؤتمر إتفاق جوبا للسلام ليس تعديل أو إلغاء الاتفاق وإنما لتعزيزه وحشد كل الإمكانات الكفيلة لتنفيذه، مبيناً أن المؤتمر التزم بهذا الهدف ومضى في اتجاه التمسك بالسلام وتعزيز آليات تنفيذ إتفاق جوبا للسلام.وأعرب بلعيش الذي تحدث إنابة عن الآلية الثلاثية عن أمله في أن يصل السودانيون إلى إتفاق نهائي يؤدي إلى حكومة مدنية ديمقراطية ذات مصداقية تكون مسؤولة عن خدمة مصالح السودان.وقال بلعيش : إن أوضاع النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية التي تضررت من الحرب تحتاج إلى عناية خاصة وتلبية احتياجاتهم لينعموا بالسلام والاستقرار.// انتهى//17:34ت م0064