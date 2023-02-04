الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستوج عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لرفع الاثقال الدكتور أحمد العمري اليوم رباعو نادي الترجي بالمركز الأول وكأس بطولة المجموعات التمهيدية لرفع الأثقال للبراعم تحت 15 سنة بمجموع 450 نقطة ، فيما حل نادي الهدى ثانياً بمجموع 448 نقطة ، وجاء نادي الخويلدية ثالثاً بمجموع 417 نقطة .وحل نادي النور في المركز الرابع بمجموع 414 نقطة وجاء نادي الاتحاد خامساً بمجموع 381 نقطة ونادي العدالة سادساً بمجموع 306 نقطة ونادي وج سابعاً بمجموع 55 نقطة .و قد شارك في البطولة 7 أندية (العدالة – الاتحاد– الهدى – وج – الخويلدية – النور– الترجي ) وتنافس الراعون على الاوزان التالية (49- 55 – 61 – 67 – 73 – 81 – 81+) والتي اختتمت منافساتها على صالة مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.وجاءت نتائج منافسات الأوزان على النحو التالي:- منافسات وزن 49 كجم حقق محمد نواف ال عجيان المركز الأول (نادي الترجي) وحل حبيب مرتضى الخياط (نادي الهدى) ثانياً وجاء رضا باسم ال خلفان (نادي النور) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 55 كجم حقق عمار عماد الامرد المركز الأول (نادي الخويلدية) وحل حسن هاني الدهان (نادي الهدى) ثانياً وجاء نواف عيسى الخضير (نادي العدالة) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 61 كجم حقق رضا محمد الزوري المركز الأول ( نادي الهدى ) وحل على حسن السادة ( نادي النور ) ثانياً وجاء ثامر تركي أبو طالب ( نادي الاتحاد ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 67 كجم حقق يوسف علي البحراني المركز الأول ( نادي الترجي ) وحل مجتبى مختار المختار ( نادي الهدى) ثانياً وجاء حسن بدر المحروس ( نادي الخويلدية ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 73 كجم حقق مهدي محمد البحاري المركز الأول ( نادي الترجي ) .- منافسات وزن 81 كجم حقق حسن محمد الخيال المركز الأول ( نادي الهدى ) وحل مهدي حسن الزريقي ( نادي النور) ثانياً وجاء حسن بدر المحروس ( نادي الخويلدية ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن +81 كجم حقق نواف سعيد الزهراني المركز الأول ( نادي الاتحاد ) وحل علي هادي ال عطية ( نادي الخويلدية ) ثانياً وجاء محمدزكريا المغسل ( نادي النور ) بالمركز الثالث.وأكد العمري ان الاتحاد السعودي لرفع الاثقال برئاسة محمد الحربي حريصين على إقامة بطولات البراعم لاكتشاف المواهب وصقلهم وتقديم الدعم لهم لكونهم ابطال المستقبل ان شاء الله ولاعبي المنتخبات السنية لرياضة رفع الأثقال.// انتهى //17:49ت م0068