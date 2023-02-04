الدمام 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسحققت أمانة المنطقة الشرقية إنجازات نوعية خلال العام الماضي 2022م، ساهمت في تعزيز تنافسية محافظة الخبر، ودعم مسيرتها التنموية، حيث نفذت خلال العام 2022م، مشاريع حيوية تنموية، تتضمن تطوير البنية التحتية، ورفع معايير الطرق والمعابر، وزيادة المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية، مع تعزيز الجهود للحفاظ على المظهر العام وتجميل المرافق العامة لتكون بأعلى مستوى، والعمل على التطوير المستدام للبنية التحتية .وأشارت الأمانة إلى تحقيق إنجازات متعددة في شتى المجالات كان أثرها واضح لدى المواطن والمقيم، وذلك على عدة جوانب: ففي مجال مشاريع البنية التحتية في العزيزية، بدأت أعمال سفلتة كل من حي الصواري، وحي الشراع بالعزيزية، والانتهاء من العمل بالمربع الأول من مشروع الأرصفة بحي الشفاء بمساحة تبلغ 17000م2 , وأعمال بردورات بطول 11000م، وبدء العمل بفتح وتسوية الشوارع بحي الرجاء في العزيزية، وبدء أعمال مشروع شارع الستين بالعزيزية الرابط بين أحياء العزيزية وطريق مجلس التعاون في مرحلته الأولى بطول 6.5كم ليصبح مدخل ومخرج رئيسي للعزيزية .وضمن مشروع القضاء على تجمعات المياه تم الانتهاء من ردم 27 تجمع مائي في حي الصواري بمساحات متفاوتة تزيد في اجماليها عن 186000م2، كما تم الانتهاء من ردم أكثر من 66 تجمع مائي في مواقع متفرقة، وفيما يخص البنية التحتية، قامت بلدية الخبر بإعادة تأهيل وصيانة العديد من المواقع في الخبر، ضمن برنامج الصيانة لتحسين مستوى الخدمات في الأحياء السكنية والمحافظة على جودة البنية التحتية فيها، تمثلت في الانتهاء من تأهيل وصيانة كامل حي الخزامى بمساحة عمل تقدر بـ 118.145م2 وتأهيل جزء من حي قرطبة بمساحة عمل تقدر بـ 79216م2، وتأهيل جزء من حي الجسر، وتطوير كل من شارع القدس بطول 1000م، ومساحة عمل تقدر بـ 48633م2، وشارع زيد بن الخطاب بحي العليا بطول 1800م ومساحة عمل تقدر بـ 25.608م2، وشارع الشفاء بحي الحزام الأخضر بطول 260م، إضافة الى سفلتة 23 نافذ بحي الراكة الجنوبية ضمن جهودها في تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية .كما شهدت الخبر خلال عام 2022م، تدشين عدد من الميادين والمجسمات الجمالية التي أسهمت في تعزيز جاذبية الخبر، وأضافت جمالا بصريا وعكست الطابع الثري للمملكة من خلال تلك المجسمات، والتي من أبرزها دوار " عبية "، ودوار " بقيادة النجوم " بالشراكة مع القطاع الخاص، وفيما يخص تحسين المداخل فقامت بلدية الخبر بإنجاز أكثر من 30% من مشروع تطوير وتجميل مدخل الخبر من جهة طريق الملك عبدالله على مساحة تزيد عن 35000 م2 ليشكل واحدا من أجمل المداخل لما يحتويه من عناصر جمالية ومسطحات خضراء بمساحة تزيد عن 11000م، كما بدأت العمل بتطوير نفق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير فيصل بن فهد وتشمل أعمال تكسية الجدران الجانبية بشكل جمالي مزودة بالإنارة الجمالية، وإنشاء طريق للخدمة بطريق الملك فيصل في الجزء الواقع ما بين تقاطع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، حتى طريق الأمير فيصل بن فهد بمساحة عمل تقدر بـ 3411م2، وفي مجال السلامة المرورية، قامت بلدية الخبر بتطوير كل من دوار طريق الأمير تركي مع تقاطع طريق الملك فيصل، ودوار البيرق في العزيزية، حيث تضمنت الأعمال تعديل المسارات واستحداث نقاط التفاف بما يساهم في إنسيابية الحركة وتحقيق معايير السلامة المرورية، كما قامت بلدية الخبر بمعالجة بعض النقاط الحرجة في التقاطعات الحيوية ضمن جهودها في رفع مستوى السلامة المرورية .وضمن برامج أنسنة المدن، وتعزيز جودة الحياة، أنجزت بلدية الخبر خلال العام الماضي 2022م عدد 3 من مضامير المشاة، بمواقع متفرقة، تمثلت في مضمار مشاة حي الكورنيش بطول 1000م، و مضمار مشاة حي الحمراء بطول 1100م، و مضمار مشاة العليا بطول 600م، والبدء بإنشاء مشروع مضمار مشاة الجسر بطول 600م، كما أنجزت ساحة جوار والتي تعد الأولى من نوعها بمساحة 6500م2، كما انتهت من المرحلة الأولى لتطوير كورنيش الخبر الجنوبي بطول 750م، وتأهيل كورنيش الصدفة بطول 950م .كما بدأت الأمانة العمل بتطوير الواجهة البحرية بطول 1200م ومساحة تزيد عن 85.000م2، متضمنا 4 مناطق حيوية سيتم استحداثها تتمثل في: بوليفارد الكورنيش الذي سيقام على مساحة 36.000م2، ومنطقة ألعاب على مساحة 9.000م2، وساحة الشموع على مساحة 12.000م2، إضافة الى المسطحات المائية وتطوير المواقف الحالية على مساحة 28.000م2 .وفي برنامج الخبر خضراء حققت بلدية الخبر إنجازات بيئية بزراعة أكثر من 4700 شجرة بمناطق وطرق وميادين الخبر خلال عام 2022م، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء بزراعة أكثر من 140.000 م2، وزراعة أكثر من 3.650.000 زهرة، كما بدأت العمل باستحداث 7 حدائق جديدة في مواقع متفرقة جاري العمل فيها تشمل أحياء الصدفة والتعاون والصواري والعزيزية بمساحة إجمالية تتجاوز 61.000 م2, وذلك لتعزيز الاستدامة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء وإضفاء لمسة جمالية على كافة أرجاء المدينة .وأكدت أن العمل المشترك والتواصل المستمر مع الأهالي يمثل حجر الأساس في تطوير المزيد من المشاريع بما يساهم في تعزيز جودة الحياة لتعزيز مكانة الخبر كأفضل الوجهات للعمل والحياة والزيارة، مشددا في الوقت ذاته على الاستمرار على تحقيق أهداف البلدية خلال العام 2023 من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في كافة أنحاء الخبر .// انتهى //18:04ت م0070