الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسحقق نادي الهلال بطولة منطقة الرياض والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية والتي استمرت على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الصالة الخضراء بالرياض خلال الفترة من 3-4 فبراير الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.حيث حلّ نادي الهلال في المركز الأول في الترتيب العام بـ 50343.30 نقطة، ونادي الشباب ثانياً بـ 37024.90 نقطة وجاء نادي النصر ثالثاً 35252.00 نقطة.وشارك في البطولة 289 سباحًا من 17 نادياً، فيما قاد البطولة تحكيميًا 18 حكمًا.// انتهى //18:09ت م0072