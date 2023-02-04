دكار 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023م واسأكدت اعمال قمة دكار الثانية حول" تمويل المنشآت في إفريقيا" على ضرورة ان تعتمد أفريقيا أولا على استثماراتها الداخلية لتطوير بنيتها التحتية، التي تحتاجها بشكل عاجل لتحقيق التنمية الاقتصادية .وطالب إعلان داكار، الذي توج أعمال القمة التي عقدت بالعاصمة السنغالية ، وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي "النيباد " بتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تحقيق مشاريع البنى التحتية في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي .واقترح المشاركون، إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين داخل وكالة " النيباد" يكلف بإعداد مشاريع أولية التي بدأتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بمساهمات من شركاء التنمية ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب دعوة القطاع الخاص والمستثمرين مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية للاستثمار في مشاريع برنامج تنمية القدرات الخاصة .وناشدوا حكومات الدول الأفريقية ومؤسسات تمويل التنمية والشركاء الدوليين لزيادة دعمهم وتمويلهم لإعداد مشاريع البنى التحتية، داعين في الوقت نفسة بنك التنمية الأفريقي للعمل بشكل وثيق مع وكالة النيباد لتعميم الاستفادة من منصة منتدى الاستثمار الأفريقي لجذب المزيد من الاستثمارات لمشاريع التنمية .وطالب المشاركون بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومصرف التنمية الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، لوضع آلية لمتابعة نتائج اجتماع داكار مع دعوة جمعية الاتحاد الأفريقي لإدراج قمة داكار حول تمويل البنية التحتية في جدول أعمال اجتماعات المنظمة الإفريقية .// انتهى //18:34ت م0074