جدة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واساختتم المؤتمر الطبي الفقهي الدولي الأول لطب النساء التجميلي التجديدي؛ أعماله بجدة اليوم والذي عقدته الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ على مدى يومين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي .وشهدت أعمال المؤتمر 7 جلسات علمية، وورش عمل مصاحبة تثري أعمال المؤتمر وتستشرف كل جديد في هذا المجال الطبي الجديد؛ تهدف للتعريف بطب النساء التجميلي والتجديدي، وأخلاقيات الممارسة المهنية، والإسهام في نشر ثقافة طب النساء التجميلي؛ وذلك بمشاركة نخبة من الطبيبات المتخصصات في طب التجميل النسائي من داخل المملكة وخارجها والمهتمات بالفقه الطبي عامة ونوازله؛ إلى جانب مشاركة خبيرات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي .وأوضحت رئيسة المؤتمر استشارية العقم والتجميل النسائي الدكتورة حنان بنت علي سلطان, أن طب النساء التجميلي التجديدي "Aesthetic Gynecology & Rejuvenation" هو تخصص دقيق وجديد نسبياً متفرع من اختصاص امراض النساء والتوليد؛ مشيرة إلى أن أنه مع تغير مفهوم "الصحة" من مفهوم الوقاية وعلاج الامراض إلى مفهوم " تحسين جودة الحياة المرتكز على الجسد والاحساس" اكتسب هذا التخصص انتشاراً واسعاً في الآونة الاخيرة وخاصة الاجراءات غير الجراحية إذ يعد هذا التخصص من التخصصات الواعدة، التي يُنصح باحترافها ويتوقع الخبراء أنها ستكون إحدى صيحات التجميل بالمستقبل القريب .وبينت أن هذا التخصص الواعد جديداُ نوعاً ما، وهنالك العديد من الهيئات والجمعيات الطبية حول العالم التي تقوم بعمل تدريب لهذا التخصص مثل: برامج تدريبية وتشمل دورات تدريبية قصيرة، و"فيلوشب"، ودبلوم، وماجستير، وورش عمل مكثفة محلياَ واقليمياً ودولياَ، إلى جانب التدريب العملي والنظري .// انتهى //18:56ت م0075