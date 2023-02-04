الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسحقق فريق الاتحاد، فوزًا مهماً على مضيفه فريق الطائي، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي لعبها الفريقين اليوم في حائل، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.وبهذه الفوز تساوى نادي الاتحاد، برصيد 34 نقطة، مع فريق النصر "المتصدر"، والشباب "الثاني"؛ إلا أنه يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق الأهداف.وجاء هدف الفوز الاتحادي عن طريق لاعب الوسط البرازيلي كورنادو في الدقيقة 90+5 ، الأمر الذي جمّد رصيد الطائي عند النقطة 18 في المركز العاشر في سلم ترتيب فرق المسابقة.// انتهى //19:11ت م0077