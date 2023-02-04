الخرطوم 13 رجب 1444ه الموافق 04 فبراير 2023 واسأجرى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج علي، خلال زيارته الحالية لأديس أبابا ، محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، لرفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد الإفريقي .وقدم وكيل وزارة الخارجية السودانية شرحا للتطورات الإيجابية في السودان بعد توقيع الاتفاق الإطاري في سياق العملية السياسية التي تشهدها البلاد.وعبّر السفير دفع الله عن الأمل في رفع تجميد نشاط السودان في الإتحاد الإفريقي على ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى قرب اكتمال العملية السياسية، داعيا في الوقت نفسه مجلس السلم والأمن الأفريقي لزيارة السودان للوقوف على التطورات الإيجابية.// انتهى //19:14ت م0078