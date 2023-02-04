الرياض 13 رجب 1444 الموافق 4 فبراير 2023 واستأهل ٩ طلاب وطالبات من موهوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في إنجازات متواصلة ومتكررة إلى معرض آيسف ٢٠٢٣ في الولايات المتحده الأمريكية بعد فوز مشاريعهم وتحقيقهم لمراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2023) الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.ونجح الموهوب عبدالله الغزيوي في تحقيق المركز الثاني في الأولمبياد وفاز بالمركز الرابع الموهوب يزن الفليح والموهوب عبدالمحسن المنصور والموهوبة فجر الخليفي فيما حققت الموهوبة ماريا الغامدي المركز الخامس في حين حقق كل من الموهوب محمد الشهيل والموهوب يوسف الصبان والموهوبة جوري التركي والموهوبة طيف الحدمي المركز السادس.//انتهى//19:34ت م0080