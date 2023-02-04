الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واساختتمت الجولة الفضية من بطولة المملكة للمبارزة عمومي، التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.وتوج نائب رئيس الاتحاد محمد بوعلي الفائزين بالبطولة، بعد أن حقق جواد الداوود الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحل خليفه العميري ثانياً وأحمد ال حسين ثالثاً وفيصل عابد الثالث مكرر.وفي منافسات سلاح السايبر حقق عادل المطيري الميدالية الذهبية، وحل سعد البقمي ثانياً وزياد المطيري ثالثاً، وعلي البحراني في المركز الثالث مكرر.وحصل علي البنعلي على ذهبية سلاح الفويل، وحل إبراهيم الهديب ثانياً وعبدالملك الأومير ثالثاً ومتعب الرشيد في المركز الثالث مكرر.// انتهى //19:35ت م0081