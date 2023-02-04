الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعـودي لكرة اليد اليوم، اجتماع مجلس الإدارة العاشر في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة فاضل بن علي آل نمر، الذي افتتح الاجتماع بملخص عن أهمية الفترة المقبلة التي ستشهد مشاركة منتخبي الناشئين والشباب في بطولة العالم 2023م، بالإضافة للمرحلة الختامية للمنافسات المحلية، كما تم اعتماد لوائح وأعمال اللجان الثلاث المنبثقة من اللجنة القانونية، والتي قام الاتحاد باستحداثها مؤخراً، وتتمثل في لجان: الاستئناف والانضباط وفض المنازعات، فيما تم مناقشة ملف مشاركة المنتخب الأول في بطولة العالم التي اختتمت نهاية الشهر الماضي ورفع التوجيهات للجنة المنتخبات.// انتهى //19:38ت م0082