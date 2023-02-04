الكويت 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسوصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت.كما كان في استقبال سمو وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وعدداً من منسوبي السفارة.// انتهى //19:46ت م0083