الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم ، كلًا من معالي وزيرة الاتصالات والرقمنة بجمهورية غانا أورسولا أوسوو، ومعالي وزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار بجمهورية جيبوتي مريم حمدو علي، ومعالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الدكتور عيسى إبراهيم، ومعالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية غامبيا عثمان باه.وناقشت الاجتماعات التي جرت قبيل انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي بالرياض، تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والريادة في الحكومة الإلكترونية بالاستفادة من التجربة الرائدة التي تمتلكها المملكة، ودعم توسع الشركات السعودية التقنية الرائدة، إضافةً إلى تحفيز ريادة الأعمال لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //19:53ت م0084