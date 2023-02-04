الرباط 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسفاز فريق الهلال على فريق الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 5-3، في المقابلة التي جمعتهما بإستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط اليوم، ربع نهائي منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب إلى غاية 11 فبراير الجاري.وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما سجل هدف الوداد الأول اللاعب أيوب العملود في الدقيقة 50، وفي اللحظات النهائية من الشوط الثاني سجل اللاعب محمد كنو هدف التعادل لصالح الهلال ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي انتهت دون أهداف.واختتمت المباراة بركلات الترجيح التي منحت الفوز للهلال، ليواجه فريق فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي المنافسات التي ستجري يوم 7 فبراير الجاري بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.// انتهى //20:46ت م0086