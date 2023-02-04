الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسحقق الجواد قرقاش، لأبناء هذال المطيري كأس وزارة الإعلام، وسلم الكأس للفائز نيابة عن معالي وزير الاعلام رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران، فيما حقق الجواد اكفيك، لإسطبل الاصايل كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وسلم الكأس للفائز نائب الرئيس للإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي، وذلك في الحفل الـ 93 ضمن موسم سباقات الرياض2023, الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.كما حقق الجواد هيشان، للمالك أحمد الطيار، كأس إمارة منطقة المدينة المنورة، وسلم الكأس للفائز صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.وتضمن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200م، فاز به الجواد ديفندر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والشوط الثاني على مسافة 1400م، فازت به الفرس حتامة الخالدية، لأبناء حسين آل حيدر, والشوط الثالث على مسافة 1600م، فاز به الجواد مورانو، للمالك خالد الكنهل، والشوط الرابع على مسافة 1600م فاز به الجواد باور اف بيوتي، للمالك سلطان الدلبحي، والشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد مدباس لأبناء محمد بن خيوط، والشوط السادس على مسافة 2000م، فاز به الجواد العصر الذهبي، للمالك مهدي العامري السبيعي.وجاء الشوط الشوط السابع على مسافة 1800م، فازت به الفرس عليا، للمالك عبدالإله الموسى، والشوط الثامن على مسافة 2000م فاز به الجواد تربل جوي، لأبناء ابداح العذاب، والشوط التاسع على مسافة 1400م فاز به الجواد قرقاش، لأبناء هذال المطيري، والشوط العاشر على مسافة 1600م، فاز به الجواد اكفيك، لإسطبل الاصايل، والشوط الحادي عشر على مسافة 2400م، فاز به الجواد هيشان، للمالك أحمد الطيار.// انتهى //21:01ت م0088