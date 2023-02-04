نيروبي 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأعلنت السلطات الكينية اليوم، فتح الحدود البرية مع الصومال وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين الأمن ومكافحة التهريب والإرهاب.وأكدت وزيرة الأمن الداخلي الكيني كيثوري كينديكي أن إعادة فتح الحدود مع الصومال سيحسن أمن الحدود ويوقف حركة البضائع المهربة التي تستخدم لتمويل الإرهاب.وتأتي الخطوة الجديدة بعد عقد قمة أمنية رباعية جمعت قادة الصومال وكينيا جيبوتي وإثيوبيا في العاصمة مقديشو، الأربعاء الماضي، لتوحيد الجهود الإقليمية ضد حركة الشباب الإرهابية ودعم العمليات الجارية وتنسيق عمليات مشتركة للقضاء على التنظيم.// انتهى //21:24ت م0089