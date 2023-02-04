جدة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسواصل المكسيكي إبراهام آنسر، محافظته على صدارة ترتيب منافسات اليوم الثالث من "بطولة السعودية الدولية للجولف"، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسط تنافس وإثارة كبيره بين نخبة من أفضل لاعبي العالم، وذلك على أرضية وملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادي برابغ.وتمكن المكسيكي من الاستمرار في صدارة الترتيب من خلال تسجيلة 17 ضربة تحت المعدل، بينما حافظ الأمريكي كاميرون يونغ على مركزه الثاني بتسجيله 15 ضربة تحت المعدل، وبفارق 5 ضربات أمام كل من مواطنه ماثيو وولف والتايلندي سادوم كايوكانجانا والأسترالي لوكاس هيربيرت أصحاب المركز الثالث بتسجيلهم 10 ضربات تحت المعدل، وسيتم حسم اللقب يوم غدٍ ومعرفة البطل المتوج باللقب وبأكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ 5 ملايين دولار.يذكر أن بطولة السعودية الدولية قد انضمت للجولة الآسيوية كجزء من شراكة جديدة، وستكون نسخة 2023 هي الخامسة في تاريخها الذي شهد حصول مجموعة من أشهر اللاعبين العالميين على لقبها مثل الأمريكي داستن جونسون الذي فاز في نسختي عام 2019 و2021، والإيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل الذي فاز بنسخة 2020، والأمريكي هارولد فارنر حامل اللقب.// انتهى //21:51ت م0090