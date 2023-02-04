بريدة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستشارك الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "طعامي" بمنطقة القصيم، في فعاليات مهرجان الكليجا في نسخته الـ 14 الذي أنطلق في الـ 4 من شهر رجب الجاري ويستمر إلى الخميس المقبل.وتتمثل مشاركة جمعية طعامي في تخصيص ركن، بهدف التعريف بالجمعية وأهدافها ورسالتها ودورها في حفظ زائد الطعام من الفنادق والحفلات، إضافة إلى نشر ثقافة حفظ الطعام من الهدر.وتأتي المشاركة أيضاً للتواصل والتفاعل مع زوار المهرجان، وتوزيع المطبوعات عليهم، وعرض إمكانية تعاونهم مع أنشطة الجمعية التي تقدم العضوية للراغبين في دعم أعمال طعامي وتحقيق رسالتها السامية.// انتهى //21:58ت م0094