حائل 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023 المتسابق القطري ناصر العطية بلقب الرالي في نسخته الـ 19، والذي يُمثّل الجولة الأولى لموسم 2023 من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي، بتنظيم وزارة الرياضة بتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز المغواة بحائل اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة.ورفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، ولسمو وزير الرياضة على الرعاية والدعم المستمر لرياضة المملكة، مشيداً بجهود صاحب السُمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد وسمو نائبه على دعمهما وتعاونهما لإقامة رالي حائل تويوتا الدولي 2023، مؤكداً نجاح رالي حائل هذا العام، إحدى جولات كأس العالم للكروس كانتري لراليات الباها وبطولة السعودية تويوتا للراليات والجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري – باها، مشيداً بتعاون الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية، المتمثلة بوزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل ومختلف الإدارات والجهات الحكومية ذات الصلة، وجميع الجهات الرسمية المشاركة في رالي حائل.وقال سموه: "لم يكتمل نجاحنا دون شركاء النجاح وفي مقدمتهم الشريك الرسمي عبداللطيف جميل تويوتا، ونادي منظمي السباقات السعودي، والفريق الفني المشرف على إدارة الرالي وإخراجه بأفضل حلة ممكنة، مما يدل على ما وصلنا إليه من احترافية في تنظيم الأحداث الرياضية في غضون سنوات قليلة".بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضا مرئياً من منافسات المتسابقين في مسارات الرالي بمنطقة حائل.عقبها قدمت كلمة الرعاة ألقاها نيابة عنهم المدير التنفيذي لعبداللطيف جميل للسيارات الدكتور إبراهيم باداود قدم خلالها شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبة، ولسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسمو وزير الرياضة على الرعاية والدعم ولجميع القطاعات الأمنية والخدمية والإعلامية التي أسهمت في نجاح هذا الرالي في نسخته، مما انعكس على منصات التتويج العالمية وتحقيق الأهداف المأمولة وفق رؤية المملكة 2030.بعدها قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل درعاً تذكارياً لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبة نظير جهودهم ومتابعتهم المستمرة في إنجاح الرالي وتميزه في المحافل العالمية.ثم توج سموه المتسابقين أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2023, حيث جاء في مقدمتهم السائق القطري ناصر العطية في فئة السيارات، وفي فئة الدرّاجات النارية حقق المتسابق الإماراتي محمد البلوشي المركز الأول، أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز" فحقق المركز الأول المتسابق السعودي هيثم التويجري، كما حقق المتسابق السعودي أحمد الشقاوي المركز الأول في فئة "تي 2"، فيما حقق المتسابق عبدالعزيز اليعيش المركز الأول في الترتيب الوطني.أما في الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات فئة "تي 3" فحقق المركز المتسابق السعودي صالح السيف، وفي فئة "تي 4" الخاص بالمركبات الصحراوية الخفيفة حقق السائق الإسباني باونافارو الفوز بلقب هذه الفئة.وفي ختام الحفل رفع سمو أمير منطقة حائل الشكر للقيادة الرشيد - أيدها الله- على الاهتمام الكبير والدعم السخي لتحقيق رفعة وتطور الوطن والمواطن وإبراز إمكانياته.وقال سموه: "نسعد في اختتام الجولة بسلامة جميع المشاركين في جولة حماسية كبيرة، التي تعد من أهم الجولات الذي يكون فيها مستوى التحدي عالي جداً بالنسبة لمجمل المتسابقين، مشيراً إلى أنها مرحلة هامة وصعبة ومن يتجاوزها برصيد عالي يكون له ضمن جولات العالم فرصة أكبر".وأكد سموه أن حائل أصبح لها الرالي ثقافة مجتمع، وحفاوته وتفاعل جميع أبناء حائل ليسوا في الرالي فقط بكل مناسبة حقيقة تجدهم دائماً من أهم العناصر التي نعتمد عليها في توهج أي عمل أو فعاليات فهم جزء من إمكانيات المنطقة وهم الكنوز الأساسية التي يعتمد عليها.وأشار أن أبناء الوطن هم الأيقونة المهمة في مثل هذه النجاحات، منوهاً بما تتمتع به المنطقة من ميز نسبية ومقومات ساعدت على نجاح هذا الحدث العالمي في نسخته التاسعة عشر.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.// انتهى //22:29ت م0097