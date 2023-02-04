الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسحقق فريق الفيحاء الفوز على ضيفه فريق الوحدة، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.أهداف الفيحاء سجلها فيكتور رويز من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما جاء الهدف الثاني عند الدقيقة 62، عن طريق سلطان مندش.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 15 في المركز الثالث عشر.// انتهى //22:30ت م0099