طنجة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستأهل نادي الأهلي المصري إلى نصف نهائي منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب إلى غاية 11 فبراير الجاري، بعد فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.وسجل هدف الفريق المصري اللاعب محمد مجدي في الدقيقة 88 من المباراة، ليلتقي الفريق في الدور ما قبل النهائي مع ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، على أرضية إستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط.// انتهى //22:35ت م0100