بغداد 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستسلّم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رسالة خطّية من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الإمارات للتباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوثيق التعاون المشترك في المجالات كافة.قام بتسلم الرسالة وزير العدل الإماراتي عبدالله سلطان النعيمي، خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي له اليوم في بغداد.// انتهى //22:36ت م0101