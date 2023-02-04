الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم فعاليات الأولمبياد الجامعي في نسخته الرابعة تحت مظلة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.ويهدف هذا الحدث الرياضي للتوعية الصحية وتحسين جودة الحياة وزيادة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع لذلك تم إطلاق شعار جامعة لصحة وطن.ويضم الأولمبياد العديد من الرياضات البدنية والذهنية والرقمية، يتنافس المشاركون من خلاله للحصول على المراكز الأولى.يذكر أنه سيقام في ختام الأولمبياد (الماراثون السنوي) في نسخته الثامنة السبت المقبل في الحرم الجامعي بالرياض، فيما يبلغ طول المسار 6.5 كيلومتر، مع جوائز تصل قيمتها إلى 30.000 ريال سعودي.// انتهى //22:38ت م0103