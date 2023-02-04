بيش 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسشهد مهرجان مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المقام بشاطئ محافظة بيش السياحي خلال نهاية الأسبوع الحالي إقبالا من أهالي جازان وزوار المنطقة.وجذب الشاطئ الزوار خاصة بعد تدشين فعاليات مهرجان الساحل الأزرق الذي حقق نجاحاً ملحوظاً خلال هذه الفترة بتنوع الفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة والجلسات المُضاءة بالأنوار على شاطئ البحر.كما تضمنت الفعاليات عدة مشاركات من الأسر المنتجه وأركان للرسم التشكيلي والرسم على وجوه الأطفال ومعرض للصور الفوتفوغرافية.ويمثل الكورنيش جذب لكثير من الزوار نظراً لتصميمه المميز عبر ساحات ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وجلسات شبابية وجلسات مخصصة للعائلات وخدمات مساندة، ما يؤكد أهميته كواحد من أفضل المواقع السياحية في جازان، التي تمنح زائره الراحة والمتعة لقضاء أفضل الأوقات.// انتهى //22:38ت م0104