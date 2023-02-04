الدمام 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسحققت فرق الصفا والمحيط والنور ومضر والعمران والقارة والابتسام والأهلي فوزها الأول في منافسات الجولة الأولى من الادوار النهائية لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، والتي جرت اليوم، في المنطقة الشرقية.وفي مجموعتي تحديد المراكز من (1-8) حقق الصفا انتصاره على الحزم بنتيجة (33-30)، وكسب المحيط منافسه الخليج (25-27)، وتغلب النور على الترجي (39-22)، وفاز مضر على الهدى (34-26).وتمكن العمران من الفوز على حراء بنتيجة (40-30)، وكسب القارة نظيره القادسية (37-24)، وحقق الابتسام الانتصار على الوحدة (32-23)، وتمكن الأهلي من خطف نقاط مواجهته مع الهلال بفارق هدف وحيد بنتيجة (24-25)، وذلك ضمن مجموعتي تحديد المراكز من (9-16).وتلعب يوم غدٍ مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات، إذ تنطلق مواجهات تحديد المراكز (1-8) بمواجهة النور مع الحزم عند الساعة 12:00 مساءً، ويلتقي مضر مع المحيط في تمام الساعة 2:00 مساءً، ويقابل الترجي منافسه الصفا الساعة 4:00 مساءً، وتختتم المواجهات الساعة 6:00 مساءً بلقاء الهدى مع الخليج، وستقام جميع المواجهات الاربع على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وفي مواجهات تحديد المراكز (9-16)، يلتقي الابتسام مع القادسية عند تمام الساعة 12:00 مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلعب حراء مع الأهلي على صالة نادي النهضة في تمام الساعة 1:00 مساءً، ويلتقي الهلال مع العمران عند الساعة 2:00 مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وعلى نفس الصالة تختتم المواجهات الساعة 4:00 مساءً بلقاء الابتسام والقارة.// انتهى //22:39ت م0106