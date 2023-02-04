طريف 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسشهدت فعاليات ركن المرسم الحر للأطفال إقبالاً من الأطفال وأسرهم الذين تفاعلوا مع أنشطته ضمن فعاليات ملتقى طريف التشكيلي الأول المُقام في قاعة الأهالي.وتستهدف الفعالية الأطفال لتعزيز انتمائهم الوطني وهواياتهم الفنية وتشجيعهم وتنمية مواهبهم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم ومعاناتهم بعفوية من خلال الرسم، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.ويسعى ركن المرسم الحر إلى توفير أجواء جديدة لدى الأطفال منها رسم مجسمات تعبيرية عن ما يحبونه، وكذلك تخصيص متدربين لمساعدتهم في إتقان الرسم والتركيز على النواحي التعليمية للطفل عبر توفير جميع ما يحتاجه الطفل من ألوان وأوراق رسم.// انتهى //22:45ت م0107