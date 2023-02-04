تبوك 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واساختتمت اليوم منافسات كرة الطائرة، في دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشر للقوات المسلحة في مرحلتها الأولى، التي أقيمت فعالياتها في قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك.وحقَّق منتخب قوات الدفاع الجوي بطولة دوري كرة الطائرة بعد تغلُّبه على متخب القوات البرية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية.وسلم قائد مجموعة لواء القوات الخاصة الرابع والستين اللواء الركن عبدالله بن حصيد العنزي، الكأس لمنتخب قوات الدفاع الجوي، وقلد لاعبوه الميداليات الذهبية, كما قلد لاعبو منتخب القوات البرية الميداليات الفضية، ولاعبو منتخب القوات الجوية الذي حل ثالثًا إثر تغلبه على منتخب قوة الصواريخ الاستراتيجية الميداليات البرونزية.وكرم اللواء العنزي، الحكام، وأفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب صد، وأفضل لاعب مرسل، وأفضل لاعب ضارب.يذكر أن دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشر للقوات المسلحة ستقام على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك) والتي اختتمت منافساتها في قاعدة الملك فيصل الجوية، فيما تنطلق المرحلة الثانية في المنطقة الشرقية (الظهران)، والمرحلة الثالثة في المنطقة الشمالية (حفر الباطن)، وتشتمل على ألعاب جماعية وفردية، هي: الرماية، والسباحة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة القدم (صالات)، واختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والجودو، ورفع الأثقال.// انتهى //22:56ت م0108