لندن 13 رجب 1444 هـ الموافق 4 فبراير 2023 م واسحافظ نيوكاسل يونايتد على سلسلة نتائجه المبهرة دون أية خسارة منذ انطلاقة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحتى اليوم.فقد خرج نيوكاسل يوناتيد متعادلاً أمام ويست هام بهدف لمثله في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل لنيوكاسل نجمه كالوم ويلسون في الدقيقة الـ 3 قبل أن يتمكن وست هام من التعادل في الدقيقة 32 بهدف عبر لوكاس باكيتا.وبهذه النتيجة يحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما بلغ وست هام 19 نقطة من 21 مباراة، وذلك بفارق نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.// انتهى //23:27ت م0110