جازان 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واساختتمت اليوم، بطولة المملكة لتصفيات أبطال المناطق لكرة اليد للناشئين، والتي أقيمت بالصالة المغلقة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.وحقق نادي الخويلدية المركز الأول عقب فوزه على نادي العدالة الذي حل ثانياً بنتيجة (25-21)، فيما حصل نادي أحد على المركز الثالث بعد فوزه على نادي عكاظ بنتيجة (32-34).يذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة أندية الخويلدية، وعكاظ، والأحد، والفتح، والخالدي، وعرعر، والتهامي، والعدالة.// انتهى //23:46ت م0112