لندن 13 رجب 1444 هـ الموافق 4 فبراير 2023 م واستغلب ليستر سيتي على مستضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة وصل ليستر سيتي إلى النقطة الحادية والعشرين في المركز الثالث عشر، في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الـ11.وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات عبر بوابة ضيفه كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدف، عبر البرتغالي برونو فيرنانديش في الدقيقة الـ 7 من ركلة جزاء، وماركوس راشفورد في الدقيقية 62، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، في حين بقيَ رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الـ 12.وتمكن وولفرهامبتون من تحقيق فوز عريض على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لاشي، ليرتفع ولفرهامبتون إلى المركز 15 برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، ويبقى ليفربول في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.تقدم وولفرهامبتون بهدف في بداية اللقاء سجله مدافع ليفربول جويل ماتيب بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 12 تمكن كريغ داوسون من تسجيل الهدف الثاني لولفرهامبتون، ثم تمكن روبين نيفيز من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71.كما فاز برينتفورد على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد عبر بن ميي (4) وبريان مبيومو (44) وماثياس يانسين (88)، وقفز للمركز السابع برصيد 33 نقطة، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 15 نقطة في المركز الأخير.وتغلب برايتون على ضيفه بورنموث بهدف سجله الياباني كاورو ميتوما في الدقيقة 87، رفاعاً رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما بقي برنموث في المركز الـ19 برصيد 17 نقطة.// انتهى //23:59ت م0114