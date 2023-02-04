الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسحقق فريق حرس الحدود للراليات المركزين الثاني والثالث في فئة T2 المحلية، والمركز الرابع في فئة T1 الدولي، وذلك في رالي حائل تويوتا الدولي ضمن منافسات بطولة الشرق الأوسط الدولية 2023.وتحظى الفرق والألعاب الرياضية ولاعبوها باهتمام ومتابعة مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، ويشرف عليها طاقم إداري وفني مختص.// انتهى //01:10ت م0001