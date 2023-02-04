رياضي / المنتخب السنغالي يتوج بلقب بطولة أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم
الأحد 1444/7/14 هـ الموافق 2023/02/05 م واس
الجزائر 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس
توج المنتخب السنغالي بلقب بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم المقامة بالجزائر وذلك بعد تغلبه مساء أمس السبت على نظيره الجزائري بركلات الترجيح 5 / 4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.
واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي تفوق فيها المنتخب السنغالي بتسديده لخمس ركلات ناجحة مقابل أربع ركلات لأصحاب الأرض.
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