الجزائر 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واستوج المنتخب السنغالي بلقب بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم المقامة بالجزائر وذلك بعد تغلبه مساء أمس السبت على نظيره الجزائري بركلات الترجيح 5 / 4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي تفوق فيها المنتخب السنغالي بتسديده لخمس ركلات ناجحة مقابل أربع ركلات لأصحاب الأرض.// انتهى //02:00ت م0002