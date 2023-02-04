بوجومبورا 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساجتمع رؤساء دول وسط أفريقيا وشرقها أمس في قمة استثنائية في العاصمة البوروندية بوجومبورا لمناقشة الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.ويأتي هذا الاجتماع الذي تنظّمه مجموعة شرق أفريقيا المؤلفة من سبع دول في خضمّ تصاعد أعمال العنف في شرق الدولة العملاقة الواقعة في وسط أفريقيا.وأشار رئيس المجموعة الحالي الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي إلى أن الهدف من القمة "التوصل إلى قرارات ستحسّن الوضع الأمني وتسهّل تحقيق السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".// انتهى //02:12ت م0003