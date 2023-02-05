الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس بارد على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول ليلاً على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //05:00ت م0006