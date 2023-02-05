جدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتمت بطولة دوري الفروسية 12 فعاليتها أمس, بمركز المطبقاني للفروسية بمحافظة جدة بإقامة ثلاثة أشواط.وحقق الفارس محمد أبو طربوش على الجواد كاسينا المركز الأول في شوط المبتدئين 2، فيما حصل الفارس محمد أشقر على الجواد ديديكاسا جيلدا على المركز الأول في الشوط الصغير, بينما حقق الفارس عبد الله شربتلي على الجواد كانابيس على المركز الأول في الشوط الكبير.يذكر أن عدد المشاركين في البطولة بلغ 334 فارساً وفارسة من جميع الدرجات.// انتهى //07:56ت م0010