نيقوسيا 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسيدلي الناخبون في قبرص اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس الذي استمرت رئاسته لفترتين.ويشارك نحو 561 ألف قبرصي يوناني بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها 14 مرشحًا أبرزهم وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودولدز، وزعيم حزب التجمع الديمقراطي اليميني أفيروف نيوفيتو والدبلوماسي أندرياس مافرويانيس.ويتوقع ظهور النتيجة خلال ساعتين من إغلاق اللجان مساء اليوم، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة، ستجرى جولة إعادة في 12 شهر فبراير الجاري.// انتهى //08:21ت م0013