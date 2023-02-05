الباحة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسيواصل مهرجان شتاء الباحة بقلوة برامجه وفعالياته وسط حضور من الأهالي والزوار وذلك بمقر المهرجان في السوق الشعبي بالمحافظة.ويشهد المهرجان الذي تستمر فعالياته طيلة فترة الشتاء العديد من الفعاليات والبرامج المنوعة التي تستهدف الطفل والأسرة والشباب.ومن ضمن فعاليات المهرجان تستقبل قرية الخليف الأثرية بالمحافظة زوارها بالقهوة السعودية للاطلاع على تاريخها العائد لأكثر من ألف عام وتراثها وطرازها العمراني البديع .// انتهى //09:20ت م0014