سيئول 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسفقد تسعة صيادين إثر انقلاب قاربهم في المياه قبالة الساحل الجنوب الغربي لكوريا الجنوبية.وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه جرى إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم من قبل قارب قريب، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين وسط احتمال انحباسهم داخل القارب المقلوب، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية من قبل فرق الإنقاذ التابعة لخفر السواحل في كوريا الجنوبية.وأشارت السلطات الكورية أن القارب الذي يبلغ وزنه 24 طنا، انقلب على بعد 16.6 كيلومتر غرب جزيرة دايبيتشي، غير المأهولة والتي تبعد حوالي 20 كيلومترا من بلدة شينان الجنوبية الغربية.// انتهى //09:34ت م0015