الباحة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الجنوبي تنفيذ مشروع محطة المعالجة ومشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي في حيي (الحزم والغوث) بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة.وبينت الشركة أن المشروعين البيئيين تجاوزت تكلفتهما الإجمالية (128) مليون ريال، وتضمنا تشييد محطة معالجة بسعة تصميمة (12,500) متر مكعب يومياً، وستعمل كمرحلة أولى بطاقة (6,250) أمتار مكعبة يومياً، كما نفذت خطوط وشبكات بلغت أطوالها أكثر من (65) كيلو متراً طولياً.وأوضحت أن هذه المشاريع تأتي بهدف تأسيس منظومة الخدمة في قطاع الخدمات البيئية بالمنطقة، وزيادة نسبة التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الضرر البيئي.ودعت الشركة عملاءها في حيي (الحزم والغوث) بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، لتقديم طلبات إيصال توصيلات الصرف الصحي من خلال قنواتها الرقمية.// انتهى //09:39ت م0016