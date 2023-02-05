الأحساء 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتمت أمس، فعاليات كرنفال الزهور في نسخته الرابعة، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء بالشراكة مع مدينة جواثا السياحية.وتهدف الفعاليات إلى تعريف وتوعية الزوار بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والاستدامة البيئية بزراعة الزهور والورود والعناية بها، بالإضافة إلى دعم الحركة السياحية الزراعية والبيئية.وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ونحالين مرخصين من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ومشاتل خاصة ببيع الشتلات، حيث تفاعل عدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات.واستمتع أكثر من 230 ألف زائر بفعاليات الكرنفال التي تضمنت حديقة الطيور، ومسرح تفاعلي للعوائل، وعروض أوبريت، ومحاضرات وورش عمل إرشادية تتعلق بالنحالين والحدائق المنزلية وكيفية العناية بها، مع تنفيذ عدد من المسابقات من ضمنها مسابقة "مواهب جواثا"، إلى جانب صورة رسمت بالزهور لصاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، حيث شُكلت الصورة أكثر من 600 ألف زهرة، إضافةً إلى إجمالي الشتلات الموزعة في ضواحي مدينة جواثا السياحية التي تجاوزت المليون زهرة.وأكد مدير عام مكتب وزارة البيئة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أهمية هذه الفعاليات، وجهود الفرق التطوعية والمنظمين، مقدماً شكره لمحافظ الأحساء على رعايته وتدشينه الكرنفال ولجميع الجهات المشاركة.// انتهى //10:59ت م0026