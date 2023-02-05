عنيزة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتمت أمس، فعاليات مهرجان الحنيني السابع الذي نظمته الغرفة التجارية بعنيزة بسوق المسوكف التراثي بعد 10 أيام من الفعاليات المميزة التي شهدت تنوعاً في الكم والكيف بهدف دعم الأسر المنتجة ورواد ورائدات الأعمال والتسويق لمنتج الحنيني، كإحدى الأكلات الشعبية الشهيرة في فصل الشتاء المبتكرة من التمر وغيره من الأكلات الشعبية إذ يعـد الحنيني منتجاً اقتصادياً للأسر المنتجة.وعرض المهرجان فعالياته عبر عدد من الأجنحة والأركان وفي مقدمتها أركان الأسر المنتجة وركن التدريب على صناعة الحنيني، حيث شهد المهرجان مشاركة نوعية من داخل وخارج المملكة، وحظي المهرجان بأجنحة خاصة بمناطق جازان والجوف وحائل، إلى جانب جناحي سلطنة عمان ومملكة البحرين.وبين أمين عام الغرفة المشرف العام على المهرجان عادل بن يحي الرشيد، أن المهرجان أسهم في توفير نقاط بيع للأسر المنتجة التي تقوم بإعداد هذا المنتج لتنشيط الجانب الاقتصادي لمنتجاتهم والتي تصل إلى أكثر من 110 أركان لعرض منتج الحنيني وبقية الأكلات الشعبية وعربات الأطعمة، إضافةً إلى مشاركة العديد من الشركات الغذائية في المهرجان عبر مواقع مخصصة لهم في ساحة سوق المسوكف الخارجية.// انتهى //10:59ت م0027