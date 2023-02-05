خيبر 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأقام مكتب دعم المتطوعين بمحافظة خيبر على مدى اليومين الماضيين، ورشة عمل بعنوان "تطوعنا في رؤيتنا "، حضرها أكثر 200 متطوع ومتطوعة، بهدف تطوير ورفع ثقافة المتطوعين في العمل التطوعي.وأوضح مدير مكتب دعم المتطوعين بمحافظة خيبر عمر بن سعود البهيدل، أن هذه الورشة تأتي ضمن برامج خطة هذا العام، لجذب أكبر عدد من المتطوعين، ونشر مفهوم العمل التطوعي الصحيح وتطويره وغرس حبه في نفوس المتطوعين والمتطوعات، بما يخدم دينهم ووطنهم، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.وأكد البهيدل، أن مثل هذه الورش والمبادرات الاجتماعية القادمة، تصب في مصلحة خدمة المجتمع وتطويره، إضافة إلى مواكبة ما تشهده المحافظة من دعم الحكومة الرشيدة - أيدها الله - لتكون واجهة سياحية عالمية.// انتهى //11:01ت م0028