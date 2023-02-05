القاهرة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مباحثات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع رئيس وزراء جمهورية رومانيا نيكولاي تشوكا، وتناولت سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وسلطت الضوء، على مباحثات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، مع نظيرته السنغالية عائشة صوفي غلاديما، التي تناولت التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش القمة الثانية بالاتحاد الأفريقي بدكار.ونقلت عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، تأكيدها أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأهمية وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع تلك الأهداف ويراعى الاستدامة البيئية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 13 فلسطينيًا بالرصاص الحي، في مداهمة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم للاجئين في أريحا بالضفة الغربية.ولفتت الانتباه إلى تأكيد جامعة الدول العربية، حرصها من خلال آلياتها المعنية بالصحة وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب، على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، والعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.ونشرت صحف القاهرة، نبأ إعلان البنك الدولي ارتفاع معدل "فقر التعليم" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من 60% بسبب جائحة كورونا.//انتهى//11:01ت م0029