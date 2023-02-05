القدس المحتلة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إغلاق شامل على مدينة أريحا، واقتحام مخيم عقبة جبر، وإصابة واعتقال العشرات من الفلسطينيين خلال عملية اقتحام المخيم.وتطرقت للظروف الإنسانية الصعبة للأسرى الفلسطينيين، مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة عزل الأسرى، واقتحام الأقسام.واهتمت صحف الأحد بتقرير وزارة الصحة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الرابع من فبراير، الذي أفاد بتسجيل 5320 إصابة جديدة بمرض السرطان خلال عام 2021، وأن مرض السرطان هو المسبب الثالث للوفاة في فلسطين.وأنبأت عن مشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مؤتمر دعم القدس، المقرر عقده في الثاني عشر من الشهر الجاري، بمقر الجامعة العربية، في العاصمة المصرية القاهرة، لافتةً النظر إلى أن الهدف من عقد المؤتمر الدولي بحث سبل دعم صمود أهالي القدس، تنموياً واستثمارياً.وأشارت صحف فلسطين إلى سلسلة المنخفضات الجوية المتتالية التي تضرب فلسطين والمنطقة، والبرد القطبي التاريخي الذي يضرب شمال شرقي الولايات المتحدة وشرق كندا.// انتهى //11:08ت م0030