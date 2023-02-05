شري 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتم أمس، مهرجان الفقع في نسخته الثانية بمركز شري بمنطقة القصيم، و الذي أقيم في حديقة بلدية شري العامة واستمر لمدى 10 أيام ، وسط حضور كثيف من الزائرين.وأوضح رئيس بلدية شري محمد بن فلاح النفيعي أن مهرجان الفقع قدم عدداً من الأنشطة والفعاليات للزوار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من خلال تقديم أجنحة توعوية وثقافية واجتماعية متنوعة.// انتهى //11:11ت م0031