بريدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم ممثلاً بقسم تجربة المريض خلال العام الماضي 2022م، أكثر من 39357 إجراءً طبياً غير تداخلي، حسب ما ذكره تجمع القصيم الصحي.ويأتي ذلك امتداداً للخدمات الطبية النوعية والرعاية الصحية المميزة التي يقدمها المركز للمرضى والمراجعين من داخل المنطقة وخارجها.وأشار التجمع إلى أن الإجراءات غير التداخلية تتمثل في الفحوصات الفنية التشخيصية، كتخطيط القلب المتنقل (هولتر)، وأشعة الموجات الصوتية القلبية، ورسم تخطيط القلب والأشعة المقطعية القلبية، بالإضافة إلى ما يعرف بمنظم ضربات القلب الدائم، والأشعة النووية للقلب، وقياس ضغط الدم المتنقل، وغيرها من الإجراءات المتبعة التي تشكل أهمية كبيرة في تشخيص الحالة المرضية ووضع الخطة العلاجية المناسبة لها.وأكد التجمع أن لدى المركز كافة التجهيزات ذات الجودة العالية، وكامل الأدوات والمعدات الطبية الدقيقة، إلى جانب توفر الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة، التي جعلته يتبوأ المراتب الأولى في تقييم المراكز المختصة لطب وجراحة القلب للكبار والأطفال على مستوى المملكة.// انتهى //11:15ت م0032