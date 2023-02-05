بريدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسبين تجمع القصيم الصحي أن عدد المرضى والمراجعين المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجية في قسم الباطنة بالمستشفى للعام المنصرم 2022م بلغ ما يقارب 44 ألف مراجع.وأوضح التجمع أن الإحصائية الصادرة عن مستشفى بريدة المركزي أظهرت أن عيادة الباطنة سجلت العدد الأعلى في عدد المراجعين, حيث بلغ مجموعهم 11262 مريضاً، في حين جاءت عيادة الجلدية بالمرتبة الثانية بعدد 10756 مراجعاً، تليها عيادة الصدر بعدد 4496 مريضاً، فيما سجلت عيادة الجهاز الهضمي 4199 مراجعاً، أما عدد المرضى المراجعين لعيادة القلب فقد بلغ 4123.وأفاد أن عيادة الأعصاب استقبلت 2504 مراجعين، فيما كان عدد مرضى عيادة السكر 1663، في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة الكلى 1618، ومن عيادة الروماتيزم 1417 مريضاً، لافتاً إلى أن عيادة الغدد الصماء استقبلت 1378 مراجعاً، كما استفاد 486 مريضاً من خدمات عيادة الطب النفسي، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المستفيدين من خدمات قسم الباطنة بالمستشفى للعام المنصرم 43 ألفاً و902 مستفيدين.// انتهى //11:20ت م0033