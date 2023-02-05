الدمام 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني، ورشة عمل بعنوان "حاضرة الدمام بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء"، قدمها ‏رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحمد العسكر، بحضور ومشاركة عدد من العقاريين وذلك بمقر الغرفة بالدمام.وأوضح العسكر أن البرنامج يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في التحليل والاستكشاف، وحصر الأراضي الفضاء المستهدفة للبرنامج، وذلك بغرض زيادة السرعة في الاستكشاف ورفع مستوى الجودة والتطبيق في الحصر، مشيراً إلى أنه تم التأكد من النتائج والمطابقة بين الحصر اليدوي والحصر الآلي بنسبة تتجاوز 99%.وأضاف العسكر أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مبيناً أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم فرض الرسوم عليها قد تجاوزت 550 مليون متر مربع.واستعرض رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال الورشة آلية فرض الرسوم للأراضي الفضاء وتقديم البيانات والوثائق وتقييم الأرض وتحديد مقدار الرسم ومن ثم يصدر القرار ويبلغ المالك، منوهاً أن الرسم السنوي يصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.وأشار إلى أن نظام فرض الرسوم على الأراضي الفضاء تم تطبيقه على مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة البلدية والإسكان، ثم المرحلة الثانية التي تشمل الأراضي المطوّرة بالمساحة المذكورة أو مجموع الأراضي لمالك واحد في مخطط واحد وكانت ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.وأما المرحلة الثالثة فتشمل الأراضي المطورة والتي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة، وكذلك الأراضي التي تعود لمالك واحد بمساحة 10000 متر مربع في مدينة واحدة.وأفاد أحمد العسكر أنه تم تحقيق نتائج هامة من تطبيق البرنامج في مناطق عدة منها الرياض ومكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، حيث تم صرف أكثر من 2.2 مليار ريال من إيرادات الرسوم على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 85 مشروعاً سكنياً في المناطق المذكورة، منوهاً بأن هناك معايير أساسية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء تراعي الطلب الكلي للمساكن، ومتوسط سعر العقار.// انتهى //11:22ت م0034